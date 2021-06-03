حقيقة نظام الحكم الحالي في العراق…ماهي خياراتنا كمواطنين؟؟

أن كل ما ترتب من نظام حكم في العراق بعد الاحتلال الاميركي سنة 2003 انما هو باطل..ومابني على باطل فهو باطل..لذلك نجد ان مواقع الفساد اسشرت منذ ان تشكل مايسمى بمجلس الحكم..لماذا..لانه جاء وليدا غير شرعيا من رحم أمرأة ضحية مغتصبة من رجل أجنبي..وهذه هي الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني,بل وحتى من جاء مع الاجنبي وتحت حراب الغزاة يعرف ذلك ولم يستحي.فالذي لايستحي يفعل كل شيء بلا حياء ولارادع ضمير وشرف..

نشأ الوليد غير الشرعي لنظام الحكم في العراق.وكبر وبلغ اشده ويبدو انه نسي او تناسى انه ابن غير شرعي.فلبس ثوبا حاول فيه ان يستر فضيحته وعاره.مرت الاعوام وتشكلت نظم في السياسة والدساتير والمؤسسات الجديدة وانواع من السلطات كلها ملوثة بالعار وقد طبعت على جبينها انها لاتملك شرف المسؤولية في تولي امور البلاد وشؤونها الحياتية العامة..

ثم جاءت الاحزاب رافعة شعارات واهداف ومباديء تمشي على طريق نجسة لكنها راضية ومقتنعة تحت ذريعة انها تخلصت من نظام حكم فاشي دكتاتوري وحزب ملحد كافر دمر العراق وهتك الاعراض..لكن تلك الاحزاب التي تسمي نفسها بـ (الوطنية) تدرك جيدا ماحدث وكيف حدث الا انها بقيت ساكتة على جرح التئم على فساد ولاندري متى يتقرح داخل الجسم ليستشري المرض ويتآكل الجسد العراقي هاويا على الارض..ولاندري كيف سيولد عراق جديد صحيح ومعافى ومن أي رحم يولد..

لماذا يستغفل الناس من انتشار الفساد في الجسد العراقي؟ ولماذا ينسون جوهر الحقيقة وكيف وقعت الفضيحة بعد عام 2003؟ ولماذا يعرفون حقيقة ماجرى ويسكتون؟ أن الذي جرى جرى.وانتهت احدى صفحات الحياة وهانحن نعيش صفحة اخرى من حياتنا المعتمة في العراق.ولكن لايمكن ان نبقى نتباكى على ماحدث انما يجب أن نؤمن بأن القدر هكذا..ونحن هنا لانقصد ان نتحسر على رجال وزعماء ذهبوا بقدر ما نتحسر على بلد تهدم فيه كل شيء باسم التحرير والخلاص والحرية..على اية حال فأن الحكومات تندرس والقادة يرحلون والزعماء يموتون لكن الوطن باق والشعب لن يموت.

لقد انطوت تلك المرحلة التاريخية من العراق.وهنا لابد من ان يكون لنا كشعب دور كبير وفاعل في اعادة مؤسسة الدولة واعادة بناء المؤسسات الحكومية وترميمها والعمل على خلق حكومة وطنية خالصة بالطريقة التي تتناسب مع الحاضر والواقع الجديد الذي فرض نفسه علينا.وأن نسعى جادين في التعامل مع معطيات هذا الواقع سواء تعاملنا مع الاحزاب الجديدة وسياساتهم في ضوء الديمقراطية الجديدة والتي لم نحسن الظن بها وضعف ثقتنا كونها جاءت تحت حراب الغزاة والمحتلين ولصوص الشعب وسراقه وخونته..فلا مفر من أن تخوض في الظروف مهما كانت.أو تعاملنا مع الانظمة السياسية في العالم والتي صارت بمثابة سياقات مفروضة يجب أن نوفر الادوات الخاصة بالتعامل معها في سبيل الحفاظ على الوطن وتاريخه وسمعته.

عندما نقف متاملين نحن الوطنيين الحقيقيين الى ماجرى للوطن من كوارث ومصائب وحروب وتمزيق للهوية وضياع العناوين ..نجد ان هناك وازع قوي يأخذ بأيدينا بأن التباكي على الماضي لم يجد نفعا ولافائدة..انما الصحيح هو أن ننهض من صمتنا وكبوتنا وننطلق من جديد لبناء العراق..وان البناء لايأتي الا بالتاني والصبر والصمود..فاليوم صار وجود الاحزاب في العراق امر واقع ومفروض.رغم اننا لاندري من اين جاءت تلك الاحزاب؟ ولكن تمكنت من ان تحتل مكانا لها وان تثبت دعائم وجودها بطريقة وأخرى..وتمكنت من الوصول الى اعلى هرم في السلطة….هذا هو الواقع.

أما أن نبقى نفكر في أن هذا الحال لايمكن ان يتغير الا بالثورة أو بالانقلابات العسكرية أو الانتفاضات فهو أمر خاطيء,كونه تفكير لايتوافق مع الزمن ومع وضع البلاد ووضع العالم سوية..وأن من افضل السبل لتحقيق المواطنة واعادة الوجه الناصع للعراق هي الانتخابات, تلك التي لايمكن ايجاد بديل لها رغم مساوؤها واخطاءها وزيفها.فالانتخابات هي الحل الامثل لأي شعب وهي افضل طريق رغم صعوباته ومشقاته وما تتعرض له في العراق من زيف وتزوير…ولكن كما يقول المثل(( هذا الموجود))…فلنعمل على هذا الموجود..رغم اننا نعلم أن جراحنا التئمت على فساد ولاندري متى يستشري المرض ويبدأ جسد العراق يأن ليزداد انينه مع انين ونحيب الحاضر…عند ذاك قد تصعب معالجته وتوفير الدواء المناسب له…لكن الله هو صاحب الشأن وهو ثقتنا ورجائنا…

حكمت الاسدي

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