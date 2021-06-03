خندق جديد و150 برج مراقبة لتأمين الحدود مع سوريا

ترجمة/ حامد احمد

مع بداية شهر أيار، أعلنت السلطات الأمنية انها شرعت بحفر خندق على طول الشريط الحدودي مع سوريا، مع نشر معدات استطلاع ومراقبة الكترونية متطورة، وذلك من اجل تعزيز أمن الحدود والحيلولة دون تسلل الإرهابيين داخل العراق.

وكان الجيش العراقي وقوات البيشمركة وبمساندة من التحالف الدولي قد تمكنوا في العام 2017 من انهاء سيطرة داعش على مساحات واسعة من الأراضي العراقية وطرده منها، ولكن مع ذلك ما يزال مسلحون من داعش يحاولون وعلى نحو مستمر اختراق الحدود والتسلل الى داخل الأراضي العراقية عبر سوريا.

بتاريخ 14 آذار، أحبطت القوات العراقية محاولة اختراق حدود لمجموعة إرهابية عند منطقة دوكجي الحدودية غربي جبل سنجار. واكد مصدر أمني عراقي الشهر الماضي ان تلك الحادثة دعت القوات العراقية للتنسيق مع القوات الديمقراطية السورية لمطاردة وملاحقة عناصر داعش.

وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في حديث للمونيتر الى “التنسيق الناجح بين القوات العراقية والتحالف الدولي في جهود حفر الخندق، وضمان عمليات الكشف والاستطلاع من خلال قدرات جديدة مثل استخدام منظومة الطائرات المسيرة، حيث ان المجاميع الإرهابية تسعى وبشكل مستمر لمحاولة التسلل والعبور من والى جانبي الحدود العراقية – السورية.”

وقال رسول: “كجزء من مشروع تعزيز أمن الحدود العراقية – السورية، سيتم نصب 150 برج مراقبة تقريبا عبر المناطق الحدودية ابتداء من جبل سنجار، وبالإضافة الى الخندق الذي يبلغ 3 أمتار عمقا و3 أمتار عرضا، فان حواجز وأسلاك شائكة فضلا عن كاميرات حرارية متطورة زودنا إياها التحالف الدولي سيتم نصبها على امتداد الحدود.”

وأضاف رسول قائلا “الخندق مع الحواجز والعمليات الأمنية الاستباقية ضد الإرهاب ستوقف أي خطر أمني يأتي من مناطق شمال شرقي سوريا حيث المنطقة خالية من تواجد القوات السورية وان كثيرا من المجاميع الإرهابية متواجدة هناك. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه أمرا بالسيطرة الكاملة على الحدود مع سوريا.” فاضل أبو رغيف، خبير بالمجاميع الإرهابية لدى مركز التنمية للبحوث، قال للمونيتر: “خلال المرحلة القادمة سيتم كبح تسلل المجاميع الإرهابية باستخدام تكنولوجيا متطورة .”

وأضاف قائلا “لقد تم تأمين أكثر من ثلثي الحدود العراقية السورية البالغ طولها 605 كم وذلك بالاستعانة بالجهد الهندسي للجيش بمشاركة قيادة العمليات المشتركة ووزارة الموارد المائية. هذا التنسيق وفر المكننة والآلية الضرورية لحفر الخنادق والأخاديد.”

وتوقع أبو رغيف بقوله “أكثر من 85% الى 90% من الحدود ستكون آمنة، وبشكل عملي سيتم كبح أي عملية تسلل بدون الحاجة لموارد بشرية. أتوقع ان نشهد نتائج ملموسة على المدى القريب”.

سعى العراق منذ نهاية عام 2020 الى الحفاظ على الإنجازات الأمنية ومنع الإرهابيين من التسلل ما بين حدود البلدين.

الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، قال للمونيتر: “الجهود المشتركة من قبل التحالف الدولي ووزارتي الدفاع والموارد المائية ووحدات الحشد الشعبي ستضمن اكمال خندق على امتداد الحدود العراقية السورية فضلا عن الحواجز. وتتضمن كل هذه الإجراءات حواجز طبيعية تعيق عمليات تسلل المجاميع الإرهابية ومحاولات التهريب.”

وحذر عضو البرلمان عن تحالف النصر، فلاح الخفاجي، في حديثه للمونيتر من انه “لم يتم تحقيق شيء في حال ان تكون الجهود مقتصرة فقط على حفر الخندق”، مؤكدا بقوله “الاعتماد على تكنولوجيا الاستطلاع المتطورة بدون تدريب عناصر على كيفية استخدامها بشكل كفوء لن تأتي بنتائج فعالة كذلك.”

ومضى بقوله “كانت الحدود العراقية السورية على مدى السنين الماضية مصدرا لمعاناة العراق وذلك بسبب تواجد المجاميع الإرهابية في الجانب السوري من الحدود. التنسيق والتعاون ضروري بين التحالف الدولي والقوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة ووحدات الحشد الشعبي، لكي تتمكن الإجراءات الموضوعة من خندق ومعدات مراقبة، التي كلفت العراق مبلغا ضخما، من ان تثمر عن نتائج مرضية.”

عن: المونيتر

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