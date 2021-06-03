لتتضافر الجهود من اجل الانسان والبيئة

2 من حزيران 2021: يدعو مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحفية وسائل الاعلام العراقية و الدولية، الى ايلاء الاهتمام الجدي والفاعل بما يحدث في اجزاء واسعة من أراضي أقليم كوردستان العراق، والتي تفرض فيها القوات التركية سيطرتها عليها.

العمليات العسكرية تلك أدت الى الاضرار بحياة آلاف المواطنين، الذين أضطروا الى هجر سكان مئات القرى والنزوح الى أماكن اكثر أمناً، كما أدى الغزو التركي الى الاضرار الجسيم بالبيئة، نتيجة احراق آلاف الدونمات من الاراضي الزراعية والمحميات الطبيعية، أضافة الى قيام القوات التركية بقطع آلاف ألاشجار المثمرة والطبيعية، كما ان استخدام القوات التركية للاسلحة المختلفة ومنها المحرمة دولياً سيؤدي مستقبلاً الى تلوث التربة والبيئة لمئات السنين.

أن مركز ميترو يطالب الحكومة المركزية وحكومة أقليم كوردستان الى وقفة جدية ضد هذا الخرق الواضح والفاضح لكل القوانين والاعراف الدولية ولعلاقات الصداقة بين الدول المتجاورة، كما يطالب المركز الجهات والمنظمات الدولية وبالذات المهتمة منها بسلامة البيئة الى ادانة الانتهاكات التركية والضغط عليها لايقاف هذه التجاوزات والاعتداءات والخروقات التركية المنافية لحقوق الانسان والمعادية للبيئة والحفاظ عليها.

كما يطالب مركز ميترو وسائل الاعلام الكوردستانية والعراقية والدولية والمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي الى ايلاء الاهتمام الجدي بما يجري من قبل القوات التركية ومتابعتها وتغطيتها لتشكل عامل ضغط على السلطات التركية لايقاف تلك الجرائم بحق الانسان والبيئة.

ويدعو مركز ميترو الجهات المسؤولة الى تسهيل عمل الفرق الاعلامية وفسح المجال امامها للوصول الى المناطق المتضررة.

مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ات، تأسس في آ‌ب 2009 بجهود مجموعة من الصحفيين/ات و المدافعين/ات عن حقوق الانسان، و بالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام (IWPR) الامريكية، بهدف مراقبة حرية الصحافة والصحفيين والدفاع عنهم وحمايتهم في اقليم كوردستان.

ومنذ بداية تأسيس المركز الى اليوم قدم كل من معهد صحافة الحرب والسلام IWPR ومنظمة الشعب النرويجي NPA ومنظمة دعم الاعلام العالمي IMS الدنماركية ، ومركز الخليج لحقوق الانسان، Internews ، الدعم لمشاريع للمركز.

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