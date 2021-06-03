نقابة الأطباء: لا تنازل عن الاعتداءات بحق الملاكات الصحية

كشفت نقابة الأطباء، أمس الأربعاء، عن اتفاق مع وزارة الصحة بعدم التنازل عن أي اعتداء يحصل بحق الملاكات الصحية.

وقال نقيب الأطباء جاسم العزاوي في تصريح إلى (المدى)، إن “الاعتداء على الأطباء والكوادر الطيبة عمقها قديم في العراق وبدأت تتفاقم بشكل أو أخر”.

وأضاف، أن “السبب الأساسي لهذه الظاهرة، هو احتجاج الناس على النظام الصحي المتخلف والمنفلتين الذين يلقون باللائمة على الطبيب بسبب وفاة المريض”.

وأشار العزاوي، إلى أن “قانون حماية الأطباء ما زال في أورقة القضاء ولا يطبق بسبب المخاوف من السلاح المنفلت إذ يحصل التنازل عن الاعتداء بعد وقوعه مباشرة”.

ونوه إلى، أن “قانون حماية الأطباء لا يزال في مجرات القضاء ولا يطبق بسبب المخاوف من السلاح المنفلت”.

ولفت العزاوي، إلى أن “اتفاقا حصل بين وزارة الصحة والنقابة على عدم التنازل عن أي اعتداء يحصل بحق الطواقم الطبية”.

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