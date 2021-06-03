وزير الداخلية يشدد على إنهاء النزاعات العشائرية في البصرة

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الأربعاء، بدعم قوات حرس الحدود، مشدداً على مكافحة الجريمة المنظمة وإنهاء النزاعات العشائرية.

وقال الغانمي في بيان رسمي تلقته (المدى) على هامش زيارته البصرة، إن “استقرار المحافظة هو استقرار لكل عراقي”.

وتابع الغانمي، أن “الواجب يحتم الاستمرار في دعم قوات حرس الحدود وعليها تكثيف نصب الكمائن بشكل محكم والتعامل بحزم مع المخربين لخلق بيئة خالية من المخدرات لكونها من أخطر التحديات التي تواجهها البلاد”.

وشدد، على “عمل مراكز الشرطة وإنهاء الدعاوى ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الرمي العشوائي وإنهاء النزاعات العشائرية والسيطرة على السلاح المنفلت وفرض القانون وهيبة الدولة والتعامل بحزم مع المجرمين والمخربين وحصر حركة العجلات غير الرسمية وغير القانونية”.

ولفت إلى أن “من الواجبات والضرورات القصوى في هذه المحافظة حماية أنابيب النفط”.

وأكد الغانمي، على “تفعيل الجهد الاستخباراتي والمحافظة على المواقع الدفاعية في المخافر الحدودية ومكافحة التهريب الاقتصادي والمواد التالفة وضرب تجار المخدرات”.

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