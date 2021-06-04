الغانمي من البصرة: قوَّة خاصة لتأمين الفاو وخليجي 25

البصرة: سعد السماك

أصدر وزير الداخليَّة عثمان الغانمي، الأربعاء، خلال زيارته محافظة البصرة أوامر بإرسال تعزيزات عسكرية خاصة، لفضِّ النزاعات العشائرية وتأمين ميناء الفاو وخليجي 25 ومسك الحدود لمنع تهريب المخدرات ومعالجة الملفات الأمنية التي تهدد أمن المحافظة، اذ عقد اجتماعاً مع رئيس اللجنة الأمنية العليا المحافظ أسعد العيداني ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وقائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي والفريق عماد الدليمي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وقائد شرطة البصرة اللواء عباس

ناجي.

وكشف وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر قيادة عمليات البصرة وحضرته “الصباح”، عن إصداره أوامر بإرسال قوة خاصة مجهزة بناقلات حديثة للتدخل باعتقال كلِّ مثيري النزاعات العشائرية، فضلاً عن تأمين ميناء الفاو الكبير بمداخله ومخارجه، مشيراً إلى أنَّ “هناك تهديدات تواجه المحافظة قد تؤثر في الأمن الداخلي

فيها”.

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