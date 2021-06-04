بيان صحفي صادر عن الجبهة الوطنية المدنية – موج‎‎‎‎‎‎‎‎‎

بيان صحفي

تشارك الجبهة الوطنية المدنية ( موج) نقابة الأطباء ما جاء في بيانها الرافض لكافة التصرفات غير المسؤولة التي تطال كوادر الجيش الأبيض الذي يقف متصديا لجائحة كورونا والذي قدم الكثير من كوادره شهداء قضوا من اجل تحقيق السلامة ورسم الفرحة في عيون المرضى والمصابين، إن ما يتعرضون له من ممارسات واعتداءات وقتل تدخل في الحسابات الشخصية الرخيصة، او عدم احترام ورعاية هذه الكوادر الانسانية التي تقدم خدماتها الطبية في كافة الاوقات والظروف .

نعلن شجبنا لهذه التصرفات المسيئة والمتكررة لأكثر من مرة وفي عدة مناطق وندعو كافة الجهات الحكومية والأمنية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني بإعلان وقوفها لمساندتهم وحمايتهم من الأساليب التعسفية والأذى الذي يلحق بهم ليستمر عطاؤهم خدمة لابناء شعبنا بدلا من نسف هذه الجهود والتضحيات الكبيرة وضياعها .

الجبهة الوطنية المدنية (موج)

3 حزيران 2021

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