بينهم عراقيون.. الجيش الأمريكي يكشف عن عدد ضحايا العمليات التي نفذها في 2020

كشفت منظمات غير حكومية أمريكية، اليوم الخميس، في تقرير لها أن الجيش الأمريكي قتل نحو 23 مدنيا خلال العمليات العسكرية المختلفة في العالم.

ونشر موقع “upi” الأمريكي التقرير غير الحكومي، حيث أقرت وزارة الدفاع الأمريكية نقلا عن القيادة العسكرية الأمريكية أنها قتلت 23 مدنيا خلال العام 2020 الماضي، وذلك أثناء العمليات العسكرية المختلفة في العالم وغالبية الضحايا في أفغانستان.

وأوضح التقرير أن “الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى المدنيين سقطوا في أفغانستان، حيث أقرّ الجيش الأميركي بمسؤوليته عن مقتل 20 مدنياً، في حين توزّع القتلى المدنيّون الثلاثة الباقون كالآتي: واحد قُتل في الصومال في شباط وواحد قُتل في العراق في آذار، وواحد لم يُكشف عن مكان أو زمان مقتله”.

يذكر أن الكونغرس الأمريكي أصدر قانون تشريعيا ألزم البنتاغون منذ 2018 بإعداد تقرير عن الضحايا الأبرياء الذين يقتلون سنويا خلال العمليات العسكرية المختلفة للجيش الأمريكي.

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