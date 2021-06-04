ضبط عجلتين محملين بـ189 طن من الحنطة المهربة في ديالى وصلاح الدين

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الخميس، ضبط 6 عجلات محملة بـ189 طن من مادة الحنطة المهربة والمخالفة لشروط للاستيراد في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان انه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط (٦) عجلات محملة بمادة الحنطة المهربة والتي لاتحمل اوراق رسمية”.

واضاف البيان أن “الحمولة بلغت 189 طن، اربع عجلات بمحافظة ديالى محملة بـ(٩٩) طن من تلك المادة والمخالفة لشروط الاستيراد وعجلتين في صلاح الدين محملة بـ(٩٠) طن من تلك الحنطة”.

واشار الى انه “تم ضبط المواد المهربة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق سائقي تلك العجلات”.

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