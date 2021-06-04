كركوك تخصص ملياري دينار لاعادة اعمار قلعتها

أعلنت محافظة كركوك ،اليوم الخميس، عن رصدها ملياري دينار لإعادة تأهيل الأماكن التراثية في المحافظة.

وقال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري للوكالة الرسمية: إنه “تم رصد مبلغ ملياري دينار لإعادة تأهيل الدور التراثية والمواقع المهددة بالانهيار ضمن قلعة كركوك”، مبيناً أن ل‍”قلعة كركوك أولوية مطلقة ضمن الموازنة لإعادة تأهيلها لما لها من رمزية واهمية لدى جميع المكونات من المسيح والتركمان والكرد والعرب في المحافظة”.

وأضاف، أن “ادارة كركوك جادة في اعادة الحياة إلى المرافق السياحية التي لها بصمة تاريخية عبر عقود ولها مكانة في أنفس أهالي كركوك، فقد خصصت مبالغ في الدراسة الأولى في الاعداد الاولي للمواقع الاثرية والسياحية” مشيراً الى أنه ايضا تم “تخصيص مبالغ لقضاء الدبس ضمن الموازنة المخصصة للاقضية والنواحي لتعبيد الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية والصناعية والاقتصادية والنفطية المهمة وجميع الخدمات الأساسية التي ستسهم في تطوير المواقع السياحية وتأمين الطريق المناسب لوصول الزائرين اليها”.

ولفت الجبوري الى أن “محافظة كركوك تعتبر جوهرة العراق لما تمتاز به من أهمية اقتصادية فهي تتربع على حقول واسعة من النفط الى جانب القطاع الزراعي والسياحي”.

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