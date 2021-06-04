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محافظ نينوى يعلن قرب غلق ملف النازحين

كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس، عن قرب غلق ملف النزوح في عموم محافظة نينوى، بالتزامن مع ذلك، بدأت اللجنة المختصة بتعويض متضرري المحافظة، توزيع دفعة جديدة من المبالغ بعد استكمال معاملاتهم وتدقيقها.

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي ان “محافظة نينوى جادة بعودة ما تبقى من النازحين جراء الاعمال الارهابية التي خلفها داعش وادت الى نزوح الاف الاسر الموصلية”.

واضاف الجبوري، ان “نينوى سجلت اعلى نسبة في عودة النازحين بفضل اعادة الخدمات التربوية والصحية والسكنية التي وفرتها الحكومة المحلية”.

من جانب اخر، اوضح رئيس اللجنة المختصة بتعويض متضرري المحافظة عمار سعيد في بيان ان “لجنة التعويضات بدأت بصرف مبالغ نحو (420) متضرراً كانوا قد قدموا طلبات للتعويضات بشأن ممتلكاتهم (منازل ومحال وسيارات) التي تضررت خلال سيطرة عصابات داعش بايمن الموصل”.

وأضاف، ان “اللجنة الفرعية في المحافظة ستعلن خلال الايام المقبلة عن وصول دفعات أسماء جديدة لاحقة من بغداد وسيتم أيضا صرف المبالغ التي يستحقونها من التعويضات للمتضررين جنوب الموصل”.

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