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مصرفا الرافدين والرشيد يطلقان وجبة جديدة من السلف

أطلق مصرفا الرافدين و الرشيد الحكوميين، الخميس، وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين.
وأعلن مصرف الرافدين في بيان عن “صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية”.

وأكد المصرف ” استمرار منح السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

من جهة اخرى قال المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد، في بيان إن ” المصرف اطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين”.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف بحسب البيان ” كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ”.

وأضاف البيان أن “العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف”.

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