وزير الداخلية يتفقد مكان حادث الانفجار في منطقة الكاظمية ببغداد

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، بتقديم المساعدة لجرحى انفجار الكاظمية، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن “وزير الداخلية عثمان الغانمي تفقد مساء اليوم الخميس، مكان حادث الانفجار الذي حصل قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، وكان برفقته وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائد الشرطة الاتحادية ومدير شرطة محافظة بغداد”.

واضاف البيان، أن “الغانمي اطلع على الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية المختصة لمعرفة ملابسات وطبيعة الحادث”.

وأكد الغانمي بحسب البيان، على “الجهات المعنية في وزارة الداخلية تقديم المساعدة للجرحى ونقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما التقى بعدد من منتسبي القوات الأمنية الماسكة للأرض في هذه المنطقة ووجه بعدد من التوجيهات”.

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