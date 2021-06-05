استعداد عراقي لدعم لبنان.. اعفاءات كُمركية وتعاون بمجال الصناعة

اكدت وزارة الصناعة والمعادن، استعداد العراق للتعاون مع لبنان في مجال الإعفاءات الكُمركية والضريبية وفقاً للضوابط والاُطر القانونية المعمول بها.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الصناعة، ان “الوزير منهـل عزيـز الخبـاز التقى بمكتبه، السفير اللبناني لدى العراق علـي أديـب الحبحـاب والوفد المُرافق لهُ حيث بحثَ الجانبان العلاقات الثُنائية والفُرص المُتاحة للتعاون الصناعي بين البلديـن”.

وبحسب البيان فقد “أشـارَ الوزير خِلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية والأخوية التي تربُط البلدين وشعبيهما الشقيقين”، مُبدياً “رغبة الوزارة بالتعاون مع دولة لبنان في مُختلف الصناعات منها صناعات النسيج والجلود والبتروكيمياوية والأدوية وغيرها وزيادة التواصل والتنسيق بين الصناعيين ورجال الأعمال العراقيين واللبنانيين وبما يُسهم في النهوض بقطاع الصناعة لكِلا البلدين”.

واكد الخبـاز “ضرورة إقامة مؤتمر دولي إفتراضي لبحث آفاق التعاون وتعزيز العلاقات المُشتركة بين بلدان المنطقة”، مؤكداً “اِستعداد العراق لتقديم كُل أشكال الدعم للشعب اللبناني الشقيق والمُتمثلة بالإعفاءات الكُمركية والضريبية وفقاً للضوابط والاُطر القانونية المعمول بها كما أوعزَ بتزويد الجانب اللبناني بفُرص التعاون والشراكة والإستثمار المتاحة لدى الوزارة تمهيداً لتعاون وإتفاق فعلي بين الطرفيـن”.

مـن جانبه نقل السفير تحيات وزير الصناعة اللبناني، مؤكداً “رغبة بلاده بإقامة مشاريع مُهمة مع العراق في المجال الصناعي خاصةً وان لبنان تمتلك الخبرة في مجالات صناعية مُتعددة وتعمل على تطويرها رغم الظروف الصعبة التي تمُر بها”، مُعرباً عن “امله بأن يتم التوصل إلى إتفاقات صناعية تُحقق مكاسب إقتصادية لكِلا البلديـن”.

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