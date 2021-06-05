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العتبة الكاظمية تدعو القوات الأمنية للكشف عن ملابسات تفجير باب المراد

قبتا الذهب في العتبة الكاظمية

دعت العتبة الكاظمية القوات الأمنية للكشف عن ملابسات تفجير باب المراد الذي راح ضحيته 4 أشخاص و20 جريحاً.

وشهدت منطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الخميس، انفجاراً أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

وقالت العتبة الكاظمية في بيان لها أن، “من دواعي الحزن والأسى تعرض مدينة الكاظمية إلى حادث انفجار روع اهالي هذه المدينة الآمنة والزائرين في شارع باب المراد، والذي ذهب ضحيته الأبرياء الذين قضوا نحبهم فضلا عن عدد من الجرحى بسبب هذا الحادث الاليم”.

وطالبت “القوات الأمنية والجهات المختصة، ببذل اقصى الجهود لتأمين هذه المدينة وقاصديها واهاليها وساكنيها”، مؤكدة على “وجوب  اتخاذ كل الإجراءات الأمنية المشددة اللازمة لبسط الأمن وحماية أرواح الأهالي والزائرين الوافدين”.

العتبة الكاظمية دعت  لـ”الكشف عن ملابسات هذا الحادث الأليم لأبناء الشعب العراقي”.

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