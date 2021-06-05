تنسيق قطري فلسطيني في إطار مساعي إعادة إعمار القطاع

أعلن وزير الخارجيّة القطري، محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، الأسبوع الفارط أنّ قطر ستخصّص ما مقداره نصف مليار دولار في إطار مساعي إعادة تأهيل قطاع غزّة.

وفي تغريدة له على التويتر، أكّد الوزير: “بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعلن قطر عن توجيه دعم بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة” .وأضاف: “سنواصل دعم الأشقاء في فلسطين للتوصل إلى حل عادل ودائم بإقامة دولتها المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومراجع الشرعية الدولية ذات الصلة”.

هذا وقد أشار مسؤول عربيّ بارز إلى أنّ حماس قد طالبت قطر بتحويل أموال إعادة تأهيل القطاع إليها مباشرة، الأمر الذي جوبه بالرفض، وهو ما جعل بعض المسؤولين والنشطاء يوجهون انتقادات لحماس لمحاولتها خدمة مصالحها الذاتيّة، لا الذود عن المقدمات الإسلاميّة في فلسطين وخاصة في القدس.

وأكّد المسؤول أنّ ذريعة القدس التي اتخذتها حماس لبدء الحرب مع إسرائيل قد أثبتت فشلها، ففي النهاية، “بقيت القدس على حالها ووقع تدمير قطاع غزّة”. ولم ينكر المسؤول أنّ حماس قد حققت مكاسب سياسيّة على المدى القريب، مشكّكاً في وجود نظرة استراتيجية لقيادات الحركة بخصوص إدارة الصراع مع الكيان المحتل.

من جانبه، أكّد محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في بيان إن لجنته بدأت عملية توزيع هذه المساعدات. وأوضح أن المستفيدين من المساعدات هم أصحاب المنازل المدمرة كلياً وجزئياً وعوائل الشهداء في جميع محافظات القطاع.

يُذكر أنّ قطر قد أعلنت في وقت سابق تخصيص منحة مالية جديدة لغزة بقيمة 360 مليون دولار، على أن يتم إنفاقها على مدار عام كامل، اعتباراً من يناير 2021.

لارا أحمد

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط