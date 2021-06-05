فريق أربيل بطلاً للدوري العراقي النسوي لكرة اليد



أجريت اليوم، المباراة النهائية للدوري العراقي النسوي لكرة اليد للعام 2021 بين فريقي أربيل وفتاة أربيل، والتي انتهت بفوز نادي أربيل بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه.



وبحضور رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي ومدير عام الرياضة في إقليم كوردستان شاكر أحمد سمو، ومحافظ أربيل ونخبة من المدراء اختتم عصر اليوم، الدوري النسوي العراقي لكرة اليد والمقام في محافظة اربيل وعلى قاعة جامعة صلاح الدين بلقاء القمة بين فريقي اربيل وفتاه اربيل.

وتم تتويج فريق اربيل بلقب الدوري وللموسم الثاني على التوالي بعد فوزه بنتيجة 24 – 35، فيما حصل فريق زانكو مستضيف البطولة على المركز الثالث.

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