مطالبات بتوقيع معاهدة دولية لحظر المختبرات البيولوجية

المكتب الاعلامى: بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية للدراسات كافة دول العالم وكافة الهيئات الدولية بتوقيع معاهدة دولية لحظر انشاء المختبرات البيولوجية حتى للاغراض السلمية نظرا لخطورة تلك المختبرات البيولوجية التى قد تتحول الى اكبر خطر يهدد البشرية

وقال المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان التحقيقات ما زالت مستمرة من جانب منظمة الصحة العالمية والهيئات العلمية حول المصدر الرئيسى لوباء الكورونا واذا ما كان قد تسرب من مختبر بيولوجى بالصين او من مصدر اخر حيوانى

وقالت المنظمة ان غالبية الجهات العلمية حذرت من تسرب الفيروسات من المختبرات البيولوجية نتيجة اى خطا بشرى بتلك المختبرات التى تستخدم بالاساس لتطوير اللقاحات والابحاث على الجراثيم والبكتيريا والفيروسات

وطالبت المنظمة بتعديل اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972 لتشمل مادة جديدة لحظر انشاء المختبرات البيولوجية للاغراض السلمية وحظر اقتناء او انتاج كميات معينة من العوامل البيولوجية للأغراض السلمية مما سيمنع غالبية الدول من الالتفاف حول بنود المعاهدة لاستخدام المواد البيولوجية لاغراض عسكرية

ودعت المنظمة باستمرار الابحاث الطبية لتطوير اللقاحات عبر معامل ابحاث تخضع لرقابة منظمة الصحة العالمية بشكل مستمر بعيدا عن المختبرات البيولوجية التى قد تتسبب باثار كارثية للبشرية

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