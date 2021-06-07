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احتواء انفلونزا الطيور في البصرة

أعلنت وزارة الزراعة، أمس الأحد، احتواء مرض انفلونزا الطيور في البصرة، فيما كشفت عن أسباب ظهور المرض. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في تصريح تابعته (المدى)، إن “الوزارة شكلت لجنة بشأن ظهور إصابات بمرض انفلونزا الطيور في البصرة، حيث أن عمليات الفحص والتحري مستمرة”، مبيناً أن “هناك طمراً وإعدامات للحقول المصابة لمنع الانتشار والامور تحت السيطرة وبذل كل ما بالوسع للحد من انتشار المرض في المحافظة”. وأضاف النايف، أن “مسببات المرض هي الطيور المهاجرة ودخول المستورد من خلال التهريب سواء من الإقليم أو من اماكن اخرى”، مشيراً إلى أن “العديد من الدجاج نفقت ولغاية الآن بدأ العمل اليوم على عشرين حقلاً للبحث والتحري عن الاصابات”. وأشار إلى “انتظار المحاضر التي تعدها اللجان المختصة لمعرفة أعداد الدجاج النافق وسيتم الإعلان عنه”، لافتاً إلى أن “المرض تم احتواؤه وهو محصور في محافظة البصرة وفي منطقة محددة التي هي بين صفوان والزبير”.

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