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التعليم تحسم ملف الدوام في العام الدراسي المقبل

رجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاحد، أن يكون الدوام خلال العام الدراسي المقبل حضوريا، بعد التوسع في حملات التطعيم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي، في تصريح صحفي، تابعته (المدى)، إنه “تم فتح مراكز لتلقي اللقاح الخاص بفايروس كورونا في الجامعات والكليات الحكومية والاهلية لتطعيم الطلبة والمنتسبين والموظفين فيها من خلال فرق صحية مختصة”. وأشار العبودي، إلى “وجود اقبال كبير على هذه المراكز”، مرجحاً أن “يكون الدوام في الجامعات حضوريا للعام الدراسي المقبل، لاسيما بعد التوعية الصحية بخطورة الجائحة وتشجيع الطلبة على اخذ اللقاح”.

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