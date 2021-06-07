الصحة توصي بالابقاء على الحظر الجزئي … الوضع مازال خطيراً

أكدت وزارة الصحة، الاثنين، أن الوضع الوبائي مازال خطيراً رغم تراجع المعدل اليومي بعدد الإصابات، فيما شددت على ضرورة الإبقاء على الحظر الجزئي بالوقت الحالي.

وقال مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الامير لوكالة الأنباء العراقية إن “تراجع حالات الاصابة بكورونا بطيء جدا”، مبينا أن “الوضع مازال خطرا”.

وأضاف: “مازلنا نسجل عدد اصابات لكن الأهمية التي تؤخذ بنظر الاعتبار هي معدل الإصابات قياساً بعدد الفحوصات اليومية والتي تصل حالياً الى 10% من عدد الفحوصات”، مشيرا الى أنه “بعد ذروة الموجة الاولى انخفض المعدل الى 2%، اما الان فلم نصل حتى الى 5%”.

وأكد أن “الموجة الثانية لم تنته بعد”، لافتا الى “أننا لا نستطيع أن نتكهن بوجود موجة ثالثة لكورونا، لأن هذا يعتمد على الوضع الوبائي العالمي ومدى زيادة نسبة الملقحين في العالم وفي العراق”.

وبشأن حظر التجوال الجزئي، أوضح عبد الامير أنه “يجب الابقاء على الحظر الجزئي في الوقت الحالي”.

وسجلت وزارة الصحة اليوم ، 4129 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 40407 فحوصات. انتهى 25ن

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