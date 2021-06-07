الصدريون يتوقعون رقابة أممية شكلية على الانتخابات!

توقعت كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري، أمس الاحد، ان تكون الرقابة الأممية على الانتخابات شكلية، مؤكدة عدم امكانية تغطية جميع صناديق الاقتراع في العراق.

وقال النائب عن الكتلة بدر الزيادي، في تصريح الى (المدى)، إن “الرقابة الأممية لا يمكن لها تغطي جميع انحاء العراق، وستكون شكلية”. واضاف الزيادي، أن “فرض رقابة على جميع المحطات يحتاج الى ٦٠ الف عنصر، وهي من الناحية العملية مهمة صعبة للغاية”. ولفت، إلى ان “الوضع سيقتصر على وجود ممثلين يجرون زيارات لبعض المراكز مع تسجيل ملاحظات عن مجريات العملية الانتخابية”. ونوه الزيادي، إلى ان “الأزمة الصحية وجائحة كورونا ستكون لها تأثير ايضاً على عدد المراقبين الدوليين”. ورأى، ان “الثقل الاكبر في الحفاظ على نزاهة الانتخابات سيكون على عاتق الحكومة والمفوضية ومنظمات المجتمع المدني”. وانتهى الزيادي، إلى أن “انباء جيدة نسمعها اليوم عن نزاهة الانتخابات أبرزها امكانية الاعلان عن النتائج خلال ٢٤ ساعة”.

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