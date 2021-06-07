الكوادر التدريسية في ميسان تتظاهر

شهدت مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، أمس الاحد، تظاهرات حاشدة لمعلمي ومدرسي المحافظة، للمطالبة بصرف استحقاقاتهم المالية من ترفيعات السلم الوظيفي والعلاوات السنوية. وطالبت التظاهرات والتي استقرت أمام دار ضيافة محافظة ميسان مقر مكتب المحافظ في المدينة، بـ”الكشف عن اسباب التلكؤات الادارية والمتابعين بها من طرفي مديرية تربية ميسان والمحافظة”. وفي هذا الصدد، قال أحد اعضاء اللجنة التنسيقية لـ (المدى)، إن “تظاهرات اليوم، خرجت للمطالبة بحقوق الأسرة التربوية من مستحقات السلم الوظيفي (الترفيعات) والعلاوات السنوية”، مطالباً في الوقت نفسه بـ”محاسبة المقصرين في التلكؤ الإداري”. وأضاف أن “التظاهرات والاحتجاجات ستستمر لحين تلبية المطالب”. وحمل المتظاهرون، لافتات تعبر عن استيائهم للاستهانة التي تتعرض لها الهيئات التعليمية والتدريسية في المحافظة، كما حملت شعارات المطالبة بحقوقهم ومحاسبة المتسببين فيها.

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