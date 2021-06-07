Posted on by

الكوادر التدريسية في ميسان تتظاهر

شهدت مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، أمس الاحد، تظاهرات حاشدة لمعلمي ومدرسي المحافظة، للمطالبة بصرف استحقاقاتهم المالية من ترفيعات السلم الوظيفي والعلاوات السنوية. وطالبت التظاهرات والتي استقرت أمام دار ضيافة محافظة ميسان مقر مكتب المحافظ في المدينة، بـ”الكشف عن اسباب التلكؤات الادارية والمتابعين بها من طرفي مديرية تربية ميسان والمحافظة”. وفي هذا الصدد، قال أحد اعضاء اللجنة التنسيقية لـ (المدى)، إن “تظاهرات اليوم، خرجت للمطالبة بحقوق الأسرة التربوية من مستحقات السلم الوظيفي (الترفيعات) والعلاوات السنوية”، مطالباً في الوقت نفسه بـ”محاسبة المقصرين في التلكؤ الإداري”. وأضاف أن “التظاهرات والاحتجاجات ستستمر لحين تلبية المطالب”. وحمل المتظاهرون، لافتات تعبر عن استيائهم للاستهانة التي تتعرض لها الهيئات التعليمية والتدريسية في المحافظة، كما حملت شعارات المطالبة بحقوقهم ومحاسبة المتسببين فيها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close