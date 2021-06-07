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تظاهرات غاضبة في ذي قار

شهدت محافظة ذي قار، أمس الأحد، انطلاق تظاهرات غاضبة في مدينة الناصرية مركز المحافظة، إحدها احتجاجا على اعتداء القوات الأمنية على متظاهرين سلميين يوم أمس.

وقال مراسل (المدى)، إن “العشرات من المتظاهرين قطعوا الطريق السريع قرب السجن الاصلاحي في الناصرية بواسطة الاطارات المحترقة احتجاجا على اعتداء القوات الأمنية يوم أمس في منطقة حي الفداء”. وأضاف أن “العشرات من اهالي قضاء سيد دخيل شرقي المحافظة تظاهروا أمام مبنى فرع توزيع كهرباء ذي قار للمطالبة بتحسين التيار الكهربائي”. وأشار المراسل، إلى أن “المتظاهرين أمهلوا موظفي الدائرة ساعة واحدة لمغادرتها قبل احراقها بالإطارات المحترقة”.

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