حقوق الإنسان: 87 حالة ومحاولة انتحار خلال العام الحالي

أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، أمس الأحد، توثيق 87 حالة ومحاولة انتحار في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن “انتشار جائحة كورونا وتردي الأوضاع الاقتصادية والبطالة وخط الفقر والصدمات النفسية وضعف المنظومة القيمية والواعز الديني والاستخدام السيئ للاتصالات والعنف الأسري قد تكون أسبابا ضاغطة لارتفاع معدلات الانتحار في عموم محافظات العراق”. وأضاف أن “النصف الأول من عام 2021 شهد توثيق (87) حالة ومحاولة انتحار منهم (47) من الذكور و(27) من الإناث و(13) من الأحداث”، مبيناً أن “محافظة ذي قار سجلت اعلى معدلات بالانتحار بواقع (19) حالة تلتها محافظة بغداد بـ(18) حالة”.

وأشار الغراوي، إلى أن “ابرز انواع الانتحار كان بالشنق او الغرق او الحرق او تناول السم أو الاطلاق الناري”، مبيناً أن “ارتفاع معدلات الانتحار يستدعي قيام الحكومة بواجباتها في معالجة الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة خصوصا لدى فئة الشباب بتوفير فرص العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية والواقع الصحي والتعليمي والبيئي وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. وطالب الغراوي، بـ”اطلاق حملة توعوية دينية وارشادية وإعلامية لتبيان خطورة ظاهرة الانتحار ومخالفتها للشريعة والقانون كونها تمس حقا مقدسا هو حق الحياة”.

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