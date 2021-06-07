حكومة الإقليم: الهجوم على البيشمركة هو اعتداء على أرض العراق

عدّ المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، أمس الأحد، هجوم حزب العمال الكردستاني على قوات البيشمركة في محافظة دهوك اعتداء على أرض العراق.

وقال عادل في تصريح ادلى به للصحفيين، تابعته (المدى)، إن “مما لا شك فيه ان هذا الاعتداء السافر ليس على قوات البيشمركة فقط بل على شعب كردستان وعلى السيادة العراقية”، مستطرداً بالقول “يتعين على هذه القوات أن تغادر أرض اقليم كردستان وينبغي للحكومة العراقية ان تعمل بجد ضمن هذا الإطار”.

وأشار عادل، إلى “زيارة وفد عراقي لمكان الهجوم في دهوك”، مؤكداً أن “حزب العمال تسبب بقتل وترحيل العديد من سكان تلك المنطقة وللاسف بأي حق تقوم بتلك الاعتداءات اضافة الى قيامها بفرض أتاوات وبعمليات للتهريب”.

وشدد على أنه “يجب أن ينتهي هذا الوضع ونأمل من الحكومة العراقية ان تقوم بمعالجة هذا الامر”.

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