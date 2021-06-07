سلطة الطيران المدني: وصول عراقيين قادمين من الهند

أعلنت سلطة الطيران المدني، الاثنين، وصول وجبة جديدة من العراقيين العالقين بالهند.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد الديوان لوكالة الأنباء العراقية إنه “وصلت اليوم الوجبة الأخيرة من العراقيين العالقين في الهند”.

وأضاف، أن “الوجبة ضمت 139 مسافراً وكانت على متن الرحلة جثامين لعراقيين توفوا في الهند”.

وفي وقت سابق، أعلن السفير العراقي في الهند فلاح الساعدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إتمام نقل 1600 عراقي من العالقين هناك عبر 5 رحلات استثنائية. انتهى 25ن

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط