الربيع الراحل في ساحات القلب ولقاء مع الشاعرة السورية المبدعة / سما غالية رسلان محمد رسلان

بقلم/ الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر المائتي معلقة

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النصوص

{1}طفلتي

بقلم الشاعرة السورية المبدعة سما غالية رسلان محمد رسلان

يا طفلتي

لا تبكي يا طفلتي

فأنا بوصالك لم أكتف

هجرت الحياة ولم أزل

أرعاك بعيون محب يتغزل

سعدنا في الحياة والمصاب نزل

شاءت مشيئة ربك منذ الأزل

كتب صحائفنا والحبر رحل

ما لنا سوى زوال شمس وربيع رحل

طفلتي

تشتاقك روحي وتعشقك المقل

أتغزل في ضفائر شعرك ولم أمل

وأترنم بصوتك ولحن القبل

أعيش ربيع قلبي ولم أزل

يا طفلتي

جاء الخريف والصيف رحل

وتساقطت أوراق البشر

وتغيرت ألوانه والغصن مال

وأما أنا فعلي السلام والآمال

سقم المرض في جسد نزل

وأصبح ضيفا مقيما ما رحل

سلمك الله يا جسد والروح

لربي تحتسب. وزفرة الموت

تخاطبني سلمت جاء الأجل

بقلم وردة غالية رسلان

{2}يا أجمل حسناء

بقلم الشاعرة السورية المبدعة سما غالية رسلان محمد رسلان

يا عاشقة الأرض والسماء

يا من ينام على ثغرها.

شمس الصباح وقمر المساء

النجوم تداعب خديك بعشق وهناء

يا من سلبت لي رجولتي في الخفاء

وأعادت لي براءة وصرت أحبو مع الغناء

وأرجعتِ سنين وأعواما إلى الوراء

يا امرأة تهز القلب بمعصمها بسخاء

سلام اللــه عليك يا حسناء

أجمل من البدر في وسط السماء

سلام على امرأة اكتحل الصباح ببهاء

لما أشرقت أنوارها نشر الورد شذاه كنهر ماء

ما عدت أدرك في الكون ثناه من هذا الصفاء

أعشقك أميرتي الحسناء

وردة الشام

{3}آية الله..يا قمر

بقلم الشاعرة السورية المبدعة سما غالية رسلان محمد رسلان

يا بدر….

يا قمر…..

يضيء المدى..

بالهدى.. يهتدي

خفيف….لطيف

وليس له أثر..من حجر

منير كالسما..يرسل نوره للبشر

قريب.. بعيد …محتضر

في ساحات القلب. منتظر

أحاول من زمان بعيد.. لقاءه

فيزورني…. مساء ليتركني.. للسهر

وتشرق شمس الحق بأبهى الصور

بقلم الشاعرة السورية المبدعة سما غالية رسلان محمد رسلان

بادئ ذي بدأ ومن تعريف الشاعرة بنفسها ندرك أنها متمكنة ودارسة ففي قصيدتها{طفلتي}

نجد عاطفة الأم الثكلى التي فقدت أغلى ما تملك وهي طفلتها فنلمح النداء الحزين الذي خرج من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي وهو الاستعطاف والترحم

يا طفلتي

لا تبكي يا طفلتي

فأنا بوصالك لم أكتف

هجرت الحياة ولم أزل

أرعاك بعيون محب يتغزل

نجد هنا الاستعارة المكنية الجميلة في

أرعاك بعيون محب يتغزل..حيث شبهت عيون المحب الذي يتغزل بعصا ترعي بها ابنتها..كما أن هناك استعارة تبعية في الفعل يتغزل حيث شبهت المحب بشاعر يحب النسيب والغزل

كما أن هنا مجاز مرسل علاقته الجزئية حيث أطلقت الجزء وهو العيون وأرادت الكل وهو شاعر الغزل .

سعدنا في الحياة والمصاب نزل

كما أن هناك استعارة مكنية جميلة حيث شبهت المصاب بالغيث النازل من السماء وهذا يدل على عمق إيمانها بالله وأن كل ما يأتي منه فهو خير .

شاءت مشيئة ربك منذ الأزل

كتب صحائفنا والحبر رحل

كما شبهت طفلتها بالشمس تارة وبالربيع تارة أخرى على سبيل الاستعارة التصريحية .

ما لنا سوى زوال شمس وربيع رحل

ونادت طفلتها بأداة نداء محذوفة لتدل على مدى قرب طفلتها منها وأنها وإن ارتحلت فهي تعيش في روحها وقلبها

“طفلتي

تشتاقك روحي وتعشقك المقل”

كما نجد مجازين مرسلين علاقتهما الجزئية حيث أطلقت الروح والمقل وأرادت نفسها .

“أتغزل في ضفائر شعرك ولم أمل”

مجاز مرسل علاقته الجزئية حيث أطلقت ضفائر الشعر وأرادت الطفلة .

كما أن التعبير بالجملة الحالية{ولم أمل}يدل على مدى شدة حبها لطفلتها رغم رحيلها ورغم أعباء الحياة القاسية .

“وأترنم بصوتك ولحن القبل”

شبهت صوت طفلتها بأغنية جميلة تترنم بها كما شبهت قبلاتها لطفلتها بلحن جميل لهذه الأغنية .

“أعيش ربيع قلبي ولم أزل

يا طفلتي

جاء الخريف والصيف رحل

وتساقطت أوراق البشر

وتغيرت ألوانه والغصن مال”

كل هذا كناية عن رحيل طفلتها وتحسرها على هذا الرحيل .

“وأما أنا فعلي السلام والآمال”

كناية عن شدة حزنها وأنها كالَّا شيء بعد رحيل طفلتها .

“سقم المرض في جسد نزل

وأصبح ضيفا مقيما ما رحل”

شبهت المرض بضيف طويل الإقامة وذلك يدل على مدى الأثر السيئ لرحيل طفلتها على صحتها .

“سلمك الله يا جسد والروح

لربي تحتسب. وزفرة الموت

تخاطبني سلمت جاء الأجل”

“سلمك الله يا جسد” استعارة مكنية جميلة وجملة دعائية لعل الله يسعفها في مصابها ويلهمها الصبر والسلوان .

“وزفرة الموت

تخاطبني سلمت جاء الأجل”

استعارة مكنية جميلة حيث شبهت زفرة الموت بامرأة تخاطبها وتقول لها:طالما سلمت للمرض والحزن والكآبة النفسية فقد حان أجلك .

قصيدة ما أجملها من شاعرة مبدعة!!!

{القصيدة الثانية}

{2}يا أجمل حسناء

“يا عاشقة الأرض والسماء”

استعارة مكنية حيث شبهت الأرض والسماء برجلين تعشقهما تلك الحسناء .

“يا من ينام على ثغرها.

شمس الصباح وقمر المساء”

مجاز مرسل علاقته المكانية حيث جعلت ثغر الحسناء مكانا ينام عليه شمس الصباح وقمر المساء

“النجوم تداعب خديك بعشق وهناء”

حيث شبه النجوم المتلألئة في السماء بعشاق يداعبون خد الحسناء على سبيل الاستعارة المكنية .

“يا من سلبت لي رجولتي في الخفاء

وأعادت لي براءة وصرت أحبو مع الغناء

وأرجعتِ سنين وأعواما إلى الوراء

يا امرأة تهز القلب بمعصمها بسخاء

سلام اللــه عليك يا حسناء

أجمل من البدر في وسط السماء

سلام على امرأة اكتحل الصباح ببهاء

لما أشرقت أنوارها نشر الورد شذاه كنهر ماء

ما عدت أدرك في الكون ثناه من هذا الصفاء

أعشقك أميرتي الحسناء

كل هذا وصف ما أرقاه في وصف تلك الأميرة الحسناء التي يعشقها ويذوب في حبها حبيبها .

وردة الشام

{القصيدة الثالثة}

{3}آية الله..يا قمر

يا بدر….

يا قمر…..

يضيء المدى..

بالهدى.. يهتدي

خفيف….لطيف

وليس له أثر..من حجر

منير كالسما..يرسل نوره للبشر

قريب.. بعيد …محتضر

في ساحات القلب. منتظر

أحاول من زمان بعيد.. لقاءه

فيزورني…. مساء ليتركني.. للسهر

وتشرق شمس الحق بأبهى الصور

وردة الشام رسلان

قصيدة رائعة يتبين من عنوانها أن القمر آية من آيات الله .

وربما يكون هذا القمر حبيبا كما يتضح من قولها:

” أحاول من زمان بعيد.. لقاءه

فيزورني…. مساء ليتركني.. للسهر”

فشبهت القمر بإنسان على سبيل الاستعارة المكنية .

خلاصة القول أنني تعرفت في هذه القصائد الجميلة المليئة بالبلاغة وسمو المعاني ورقيها على شاعرة راقية ما كان لي أن أعرفها-نظرا لاشتغالي بالتأليف والنشر إلا من خلال هذه الدراسة .

الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر المائتي معلقة

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