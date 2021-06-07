صحة الكرخ / شعبة الاعلام تعقد اجتماع موسع مع منسقي الاعلام في المؤسسات الصحية لمناقشة مجموعة من الامور المهمة التي تخص الجانب الاعلامي

عقدت دائرة صحة بغداد الكرخ – شعبة الاعلام اجتماع موسع مع منسقي الاعلام في المؤسسات الصحية (المستشفيات ، قطاعات الرعاية الصحية ، المراكز التخصصية) لمناقشة مجموعة من الامور المهمة التي تخص الجانب الاعلامي

و ترأس الاجتماع مدير شعبة الاعلام الدكتور (زياد حازم ابراهيم) بحضور منتسبي الشعبة و تخلل الاجتماع مناقشة مجموعة من الامور المهمة التي تخص الجانب الاعلامي منها (التركيز على التوعية الاعلامية حول اللقاحات ، ارسال الاخبار النوعية ، و التركيز على ان يأخذ الاعلامي دوره في المؤسسات الصحية) بالاضافة الى الاستماع الى المشاكل و المعوقات و ايجاد الحلول المناسبة لها و الاستماع الى اراء الحضور و الخروج بمجموعة من التوصيات التي تصب في تطوير الواقع الاعلامي في المؤسسات الصحية .

اعلام صحة الكرخ

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