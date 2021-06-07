مكتب المرجع الخالصي في النجف الاشرف ينعي السيد على اكبر محتشمي

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

(المجادلة :١١)

تلقينا بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره نبأ وفاة سماحة السيد علي أكبر محتشمي (رحمه الله) إثر مضاعفات وباء كورونا، تاركاً خلفة تاريخاً إسلامياً وجهادياً وسياسياً حافلاً في خدمة الإسلام الحنيف، والدفاع عن قضايا امتنا وشعوبها وفي المقدمة الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس والاقصى، وفي مواجهة المخططات الامريكية والصهيونية في المنطقة.

وقد شارك الفقيد مع تاريخ اسرته في الحركة الإسلامية في ايران منذ أوائل الستينات وذلك استمراراً لمواقف أسلافه الذين شاركوا في كفاح الشعب الإيراني منذ ثلاثينات القرن الماضي، وبقيادة العلماء الاعلام من اجل الحفاظ على استقلال ايران وهوية الشعب الإسلامية.

رحل الفقيد في ظل ظروف عصيبة، والأمة الإسلامية تعيش أجواء التغيير والانتصارات الأخيرة التي عمل الفقيد بجدية وشجاعة من أجل تحقيقها.

اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، اللهم تغمده بواسع رحمتك وألهم أهله ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

مكتب المرجع الخالصي (دام ظله)

في النجف الأشرف

26 شوال 1442هـ الموافق لـ 7 حزيران 2021م

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