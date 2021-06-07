وزيرة الهجرة تبحث مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ملف العائدين من الخارج

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، اليوم الاثنين، مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة “ICMPD“، ملف العائدين من الخارج.

جاء ذلك خلال استقبال معالي وزيرة الهجرة والمهجرين، في مقر الوزارة ببغداد، ممثلي المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة “ICMPD“، حيث جرى خلال اللقاء بحث تنشيط العلاقة بين المركز والوزارة بغية تقديم أفضل الخدمات لفئات عناية الوزارة ودعم العائدين من الخارج.

وأشادت السيدة جابرو بهذه الخطوة من أجل وضع خطط مشتركة وإستراتيجية جديدة بين الجانبين لغرض تنفيذ البرامج والمشاريع التي تخدم العائدين من الخارج .

كما جرى خلال اللقاء، عرض البرامج والمشاريع التي ستقدم من قبل المركز، ومنها إعداد وصياغة سياسة إشراك العراقيين في الخارج في التنمية الوطنية، ودعم بناء قدرات الحكومة العراقية في مجال إدارة الهجرة.

وأكدت السيدة الوزيرة أن “الوزارة تتطلع الى جهد اكبر من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، لدعم جهودها في ملف عودة المهاجرين وتقديم أفضل الخدمات لهم”.

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