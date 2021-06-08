آنّا الأبدية

للشاعر الهنغاري يوهاس جولا

ترجمة مهدي قاسم ــ عن الهنغارية

جاءت السنوات و ذهبت ،

كنتِ ببطء تغيبين عن ذاكرتي

تلاشت صورتكِ من قلبي .

تأكل قوس كتفيكِ اضمحلالا ،

انزلق صوتكِ بعيدا ،

ولم أذهب أنا وراءكِ إلى عمق غابة الحياة ،

الفظ اليوم أسمكِ بهدوء ،

لم أعد أرتعش اليوم من نظرتكِ ،

اليوم أعلم أنكِ كنتِ واحدًة من بين كثيرين ،

و أن هذه الفتوة ما كانت سوى جنونا

أوه .. مع ذلك لا تصدق يا قلبي

أن كل هذا كان هباء ومضى برمته

أوه .. لا تصدقي !.

لأنكِ لا زلتِ تعيشين في ربطة عنقي المائلة جانبا

بين كلماتي الفائتة

في فقدان تحيتي

في كل رسائلي الممزقة

و على مدى حياتي الخاطئة

تعيشين وتتحكمين إلى الأبد ،

آمين .

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