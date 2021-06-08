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أمريكا تعلن قلقها من طائرات الحشد المسيّرة: سنتخذ الإجراءات اللازمة

أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي،  الاثنين، عن قلقه من لجوء ميليشيات الحشد الشعبي إلى استخدام الطائرات المسيرة الصغيرة في هجمات ضد قواعد عسكرية بالعراق.

وقال ماكنزي في تصريحات للصحفيين، إن «هجمات الجماعات المسلحة هذه تهدف إلى الضغط على القوات الأمريكية وإخراجها من البلاد»، مشدداً على أن قواته ستتخذ «الإجراءات اللازمة» للدفاع عن نفسها.

الجنرال كينيث ماكينزي

وأكد ماكنزي، أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، مشيداً بدور القوات العراقية، وتطور قدراتها القتالية.

في السياق، قال ماكنزي إن هدف الوجود الأمريكي في المنطقة هو «ردع سلوك إيران، ومنعها من التمادي في أنشطتها الخبيثة».

أما عن سوريا، أكد ماكنزي أن الوجود الأمريكي هناك يركز على محاربة تنظيم داعش، الذي لا يزال قادراً على «التأثير أيديولوجيا لنشر العنف».

وقال إن القوات الأمريكية لا تقوم بعمليات قتالية في سوريا، وإنما تقدم  الدعم لقوات سوريا الديموقراطية.

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