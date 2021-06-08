استشهاد مقاتل في البيشمركة على يد PKK شمال شرق زاخو

قال مدير ناحية دركار (شمال شرق قضاء زاخو) ان مقاتلاً في قوات البيشمركة استشهد ، صباح اليوم الثلاثاء، على يد عناصر حزب العمال الكوردستاني PKK .

أديب جعفر ، قال ان “المقاتل في البيشمركة رضوان سندي أستشهد اليوم الثلاثاء، نحو الساعة 7:00 صباحا برصاص قناص من PKK، اثناء أدائه لواجباته العسكرية”.

وفي وقت سابق من يوم امس الاثنين ، قام مسحلو PKK باختطاف ضابطين من قوات البيشمركة في مجمع خانصور بمحيط شنگال(سنجار) حيث اقتادوهما لجهة مجهولة.

ويأتي هذا بعد ايام من هجوم نفذه الحزب الكوردي التركي بالأسلحة الخفيفة والثقيلة على دورية للبيشمركة أودى بحياة 5 من مقاتلي البيشمركة وإصابة 7 آخرين بجروح.

ووقع الهجوم بينما كانت قوات البيشمركة تقوم بدورية روتينية لها في جبل متين بالقرب من بلدة العمادية بمحافظة دهوك داخل حدود إقليم كوردستان.

وأثار الهجوم ردود فعل محلية ودولية واسعة .

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