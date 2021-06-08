رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي تنسيقيات تظاهرات تشرين

بغداد / إعلام القضاء

استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان صباح يوم الاثنين الموافق7 /6 /2021 وبحضور السيد رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب ممثلي تنسيقيات تظاهرات تشرين مؤكداً لهم على ان حق التظاهر السلمي مكفول بموجب احكام الدستور حيث تم الاستماع الى طلبات وملاحظات ممثل المتظاهرين وتم التاكيد على الهيئات التحقيقية بضرورة سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين والاعتداءات التي تعرضوا لها و توجيه كافة محاكم الاستئناف الاتحادية على متابعة تلك القضايا وكذلك سرعة حسم قضايا الفساد المالي والاداري مع ضرورة ادامة التواصل مع المتظاهرين لبيان مالديهم من مشاكل والتاكد من المعلومات الواردة من الجهات التحقيقية بحق المتظاهرين خشية الكيد بهم .

كما اكد السيد رئيس المجلس على ان محكمة تحقيق الرصافة شرعت باجراء التحقيق الاصولي عن حادث قتل متظاهرين في مظاهرات يوم 25 /5 /2021 ومتابعة الاجراءات التحقيقية بتلك القضية وصولاً الى تحديد المسؤول المباشر عن الحادث ،واكد هنا رئيس المجلس بأن القضاء يتعامل مع الادلة المعروضة في كل قضية من ناحية كفايتها للادانة من عدمه فلا يمكن اصدار اي قرار قضائي دون الاستناد الى ادلة معتبرة قانوناً بعيداً عن اي تدخل في عمل القضاء من اي جهة كانت .

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