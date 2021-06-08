سائرون: استمرار الهجمات على القواعد والبعثات هدفه التأثير في الانتخابات

عد تحالف سائرون، امس الاثنين، ان استمرار استهداف القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية سيؤثر سلباً على اجراء الانتخابات المبكرة، مشيرا الى ان تأجيلها سيضع الحكومة والكتل السياسية في حرج.

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي، في تصريح إلى (المدى)، إن “الصيف الحالي سيكون ساخناً في ارتفاع درجات الحرارة وتصاعد الاحداث قبل الانتخابات”. واضاف المسعودي، أن “ما يجري من احداث أمنية واستهداف للقواعد العسكرية وبعثات دبلوماسية ومستثمرين اجانب، يهدف للتأثير على الانتخابات المبكرة”.ولفت، إلى ان “هناك جهات متعددة تحاول اثارة الوضع في العراق لكي تؤثر على الانتخابات”.ورأى المسعودي، أن “عدم اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها سوف يسبب حرجاً كبيراً للحكومة والكتل السياسية”.

وانتهى المسعودي، إلى أن “الانتخابات المقبلة ستكون مناطقية على مستوى الدوائر الانتخابية ما يجعل توفير الامن امرا ممكنا”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط