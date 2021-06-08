مسلحي PKK يختطفون ضابطين في قوات البيشمركة في شنگال

أفاد مصدر في قوات البيشمركة ، الاثنين ، بأن مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK اختطفوا ضابطين من قوات البيشمركة في مجمع خانصور بمحيط شنگال(سنجار).

ووقعت عملية الاختطاف في وقت مبكر من صباح اليوم في قرية باري. وتم اقتياد الضابطين إلى جهة مجهولة، حسبما أفاد المصدر.

المسؤول الإداري في قوات البيشمركة العقيد لقمان كولي ، قال لقناة تلفزة كوردستان 24، إن حزب العمال الكوردستاني PKK اختطف الضابطين (فيرو ميرزا عثمان) و(بدل أمين عثمان) اللذين كانا في إجازة رسمية ، في الساعة السادسة من صباح اليوم في إحدى نقاط تفتيش مسلحيهم في الطريق بين مجمع خانصور وقرية باري.

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