وزير الداخلية: استهداف PKK للبيشمركة لا تبرير أو تأويل له

أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، اليوم الاثنين، أن استهداف قوات البيشمركة من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني PKK في محافظة دهوك، كان مقصوداً ولا يحتاج إلى تأويل أو تبرير.

وقال أحمد خلال مؤتمر صحفي، إن من حق قوات البيشمركة الوصول إلى أي مكان في إقليم كوردستان، وما حصل من استهداف من قبل PKK تجاوز لا معنى له ولن نقبل به.

وأضاف أن استهداف البيشمركة من قبل حزب العمال الكوردستاني ليس بحاجة إلى تأويلات، فضلا عن أن عناصر PKK سبق لهم وأن طالبوا قوات البيشمركة بعدم الوصول إلى المناطق التي فيها مقارهم.

وبين أن PKK قوة لا علاقة لها بإقليم كوردستان لا عسكرياً ولا سياسياً، وهذا الحزب جلب الخراب إلى كل جزء في كوردستان تواجد فيه، مشيراً إلى أن PKK بات يعتقد نفسه صاحب أرض ويمنع المرور في بعض المناطق ويفرض الحصول على موافقته للوصول إليها.

هذا، وكانت وزارة البيشمركة، أعلنت السبت الماضي أن حزب العمال الكوردستاني استهدف بكمين قوات البيشمركة بجبل متينا شمال محافظة دهوك وأوقع شهداء وجرحى في صفوفهم.

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