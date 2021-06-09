البرلمان: تجريف أراضي الإقليم يمهد لقواعد تركية

أكدت لجنة العلاقات الخارجية، أمس الثلاثاء، أن تجريف أراضي الإقليم يمهد لبناء قواعد تركية، فيما طالبت بغداد بإعلان موقف رسمي جراء الانتهاكات في كردستان.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية آلا طالباني في تصريح لـ(المدى)، إن “تجريف الأراضي والبساتين من قبل تركيا فيه جانبان سياسي وبيئي، وفي كلا الجانبين خرق للدستور والمعاهدات واحترام حسن الجوار”، مبينة أن “أطنان الأخشاب التي قطعت سوف تؤثر على البيئة في إقليم كردستان والعراق وبطرق غير قانونية”.

وأضافت أن “هناك شهود عيان يؤكدون أن أطنان الأخشاب التي تقطع تؤخذ الى تركيا عن طريق الشاحنات، وهذا خرق واضح للسيادة”، لافتة إلى أن “المعلومات تشير الى أنها بداية لبناء قواعد عسكرية تركية”. ودعت طالباني “الحكومة الاتحادية الى اتخاذ موقف رسمي”، مؤكدة أن “لجنتها سوف تصدر بياناً وموقفاً تجاه ذلك”.

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