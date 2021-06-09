الكاظمي يفصح عن مشروع لتوزيع الأراضي

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تفعيل ملف مكافحة الفساد بالقاء القبض على العديد من المتهمين، فيما أفصح عن مشروع لتوزيع الأراضي. وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إن “الحكومة برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة تمكنت من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح”.

وأضاف، أن “تقرير الأداء الحكومي السنوي الذي أطلق مؤخرا، أدرجت فيه المعلومات والقراءات بكل شفافية ودقة ووضوح، وهو يتضمن منجزات الحكومة خلال عام كامل”.

ولفت الكاظمي، إلى أن “مساراً أسسناه للإصلاح والتغيير، ونجحنا في إبعاد شبح الحرب عن العراق”.

وأكد الكاظمي، أن “اول خطة وضعناها للإصلاح الاقتصادي في تاريخ العراق، ومهدنا جميع المتطلبات للانتخابات”.

وفيما نبه، إلى نجاحات تحققت في “قطاعات مختلفة”، أشار إلى “تفعيل ملف مكافحة الفساد بإلقاء القبض على العشرات من كبار الفاسدين”.

وأعرب عن اعتقاده، بان “الحكومة حققت تقدماً كبيراً، بالرغم من كل المعرقلات التي تحملتها”.

وأعلن الكاظمي، عن “مشروع وطني لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين من الفئات المستحقّة”.

وأفاد، بان “عملية فرز الأراضي تمّت من قبل وزارة الاعمار والمؤسسات المعنية”، وتحدث عن تطبيق الكتروني سيعلن عنه قريباً لغرض التسجيل والفرز منعاً لأي تلاعب”.

واستطرد الكاظمي أن “الأولوية في توزيع الاراضي ستحدد بين المواطنين المستحقين حسب النقاط ودون تفضيل”.

وكشف الكاظمي، عن “توفير القروض لمستلمي الأراضي كي يشرعوا ببناء وحداتهم السكنية”.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم أن الجلسة “شهدت التصويت على توفير زيت الوقود إلى دولة لبنان”.

وأضاف ناظم، في مؤتمر صحفي تابعته (المدى)، أن “قرارات سوف يتم تطبيقها بشأن دوام الموظفين في حال عدم أخذ لقاحات فايروس كورونا”.

وزاد، أن “المجلس صوت على التعاقد مع خبراء مصرفيين محليين ودوليين لإصلاح القطاع المصرفي، وعلى تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ماء البدعة في البصرة”.

وانتهى ناظم، إلى “السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين، مع توفير 6 آلاف فرصة عمل للمهندسين في الشركات النفطية”.

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