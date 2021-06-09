بيان صادر عن القيادة العامة للجبهة الوطنية المدنية (موج(

عقدت قيادة الجبهة الوطنية المدنية (موج) إجتماعها الأول، للتواصل والتباحث مع أعضاء القيادة وتقديم آخر مستجدات عمل الجبهة التنظيمي والإداري والميداني وما توصلت إليه من خلال الجهود المبذولة من قبل رئاستها وأعضائها .

ناقش المجتمعون عدة قضايا اهمها تعثر العملية السياسية في العراق وعدم صلاح البيئة لاجراء الانتخابات في تشرين القادم والتي لا يمكن ان تحقق الحد الادنى من النزاهة بسبب استمرار الاغتيالات وفوضى السلاح المنفلت والمال السياسي الفاسد واستمرار التظاهرات السلمية والمطلبية لأبناء شعبنا الكريم ، وضرورة احترام الدستور الذي كفل الحق للاحتجاج السلمي للمواطنين.

كما وبحث الاجتماع موضوع

)لماذا الجبهة الان) وبعد الفشل الذريع للديمقراطية الموجهة المعتمدة للاسف في العراق.

كما أوصى المجتمعون بضرورة تعزيز جبهة موج بشخصيات وطنية جديدة من خلال توسيع اللجان الشعبية في بغداد والمحافظات وإستمرار عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لبلورة الأفكار والآراء وصياغة افضل قرارات في المراحل المقبلة لبناء دولة المواطنة التي ترتكز على العدل والمساواة وسيادة القانون واستقلالية القضاء.

الجبهة الوطنية المدنية (موج (

8 حزيران 2021

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