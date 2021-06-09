خبير: رفع قيمة الدولار زاد من أسعار المواد 25%

كشف الخبير سعد الزبيدي، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع أسعار جميع المواد في الأسواق بنحو 25% على خلفية قرار الحكومة برفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، مؤكداً أن أرباح المصارف الاهلية تجاوزت المليار دينار يومياً. وقال الزبيدي، في حديث لـ (المدى)،

إن “تغيير أسعار الدولار أسفر عن تخفيض راتب الموظف بصورة غير علنية، إضافة إلى رفع أسعار المواد التي قفزت بما مقداره ٢٥٪ على أقل تقدير، وهذا يعني أن القيمة الحقيقية للدينار فقدت الكثير من قوتها مما أثر على القوة الشرائية في المجتمع”. وأضاف الزبيدي، أن “مزاد العملة في البنك المركزي عاد أقوى من الأول وهذا يدل دلالة قاطعة على أن حجة الحكومة بمحاربة الفساد وغسيل الأموال ما هي إلا أكذوبة”، مشيراً إلى أن “مصارف الدولة لا تمتلك الكمية النقدية الكافية وان المصارف الأهلية هي من تمتلك الكمية النقدية الأكبر ومن يتحكم بالنقد”. وأشار الزبيدي، إلى أن “المصارف الاهلية التي تشتري ٢٥٠ مليون دولار يومياً تصل أرباحها إلى مليار وربع المليار يومياً”، مستطرداً بالقول “قيمة الأرباح تصل ٣٨ مليار والنصف شهرياً وما يقارب ٥٠٠ مليار دينار سنوياً”. وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الدولار بعد قرار الحكومة تسبب بارتفاع المواد الغذائية في الأسواق 400%.

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