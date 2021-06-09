سائرون تحسم الجدل بشأن التغييرات الحكومية المرتقبة

استبعد النائب عن سائرون علي غلام، أمس الثلاثاء، حصول تغييرات حكومية خلال الفترة المقبلة، فيما أكد عدم وجود استجوابات في داخل المجلس للوزراء.

ومنح مجلس النواب العراقي، الخميس (6 أيار 2020)، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم.

كما صوّت المجلس -خلال جلسة حضرها 255 نائبا من أصل 329 لصالح تأييد المنهاج الحكومي لحكومة الكاظمي الذي أدى رفقة أعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام المجلس.

وقال غلام، في حديث لـ (المدى)، إن “التغييرات الحكومية في الفترة المقبلة امر مستبعد”، معتبراً في الوقت نفسه “مجلس النواب معطلا وبإرادة بعض الكتل السياسية ولهذا السبب لن يحصل اي تغيير حكومي”.

وأضاف غلام، أن “استجوابات الوزراء في مجلس النواب هي الاخرى، لم تمض رغم جمع التواقيع في هيئة الرئاسة، بسبب ان الكتل السياسية الكبيرة هي التي ترفض ذلك”.

وكشف نواب، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن تغيير وزاري في حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الفترة المقبلة سيشمل خمسة وزراء.

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