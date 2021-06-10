الخدمات النيابية تعتزم تشريع قانون لتملك الأراضي بمقابل بسيط

بغداد/ فراس عدنان

أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أمس الأربعاء، عزمها تشريع قانون لتمليك الأراضي ودور السكن مقابل بدل نقدي بسيط، وفيما أشارت إلى أن ذلك سيسهم في الحد من العشوائيات البالغ عددها 4000 مجمع في عموم العراق 1200 منها في بغداد، دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تجريف البساتين وفرزها.

وذكرت عضو اللجنة النائبة سناء الموسوي في تصريح إلى (المدى)، أن “العشوائيات باتت مشكلة اجتماعية كبيرة بالنسبة للعراقيين وينبغي أن يتم وضع معالجات لها على الصعيد التشريعي والتنفيذي”.

وأضافت الموسوي، أن “المواطنين عندما ذهبوا إلى خيار إنشاء مجمعات عشوائية بسبب العوز والفقر، وعدم توفر وحدات سكنية وعلى الحكومة التزام دستوري بتوفير السكن لهم”.

وتحدثت، عن “استمرار مساعي مجلس النواب في إقرار قانون يتعلق بالعشوائيات، وتمليك بيوت وقطع أراضي للمواطنين مقابل بدل مادي بسيط”.

وأعربت الموسوي عن تطلعها بأن “يتم التصويت على القانون خلال ما تبقى من الدورة البرلمانية الحالية ولا يتم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات”.

من جانبه، قال عضو اللجنة الآخر النائب جاسم البخاتي، في حديث إلى (المدى)، إن “العاصمة شهدت تحولاً كبيراً بعد عام 2003، بتجريف بساتين من قبل عصابات لاسيما في بغداد وباقي مناطق حزام بغداد، وتحويلها إلى قطع أراضي سكنية وبيعها على المحتاجين”.

وأشار، إلى أن “القانون المرتقب ينظم الوحدات السكنية بعد أن وصل عدد العشوائيات على مستوى العراق إلى 4000 مجمع”.

إلى ذلك، رأى عضو اللجنة النائب علاء الربيعي، أن “الجهات المسؤولة عن تنظيم السكن يفترض بها أن تقدم ما عليها من واجبات وتجعل المدن بشكل أفضل لاسيما في العاصمة”.

وأفاد الربيعي، إلى (المدى)، بأن “بغداد فيها نحو 1200 منطقة عشوائية والسبب في ذلك يعود إلى سوء التنظيم وهي مسؤولية مشتركة بين عدد من الجهات القطاعية”.

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