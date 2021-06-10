القيادة الأمريكية الوسطى : نحقق في الهجوم على العاصمة العراقية

أعلن متحدث باسم التحالف لوكالة “سبوتنيك”، أن التحالف يحقق في حادثة الطائرة دون طيار التي حاولت قصف البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بغداد.

موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث: “هذا المساء [الأربعاء] وقع حادث طائرة دون طيار أثَّر على مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد”، مضيفا إنه “يجري التحقيق في الحادث وسيتم توفير مزيد من المعلومات بمجرد تلقيها”.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أنه تم استهداف مطار بغداد الدولي بـ 3 طائرات مسيرة وتم إسقاط طائرة، دون ذكر ما إذا كان الهجوم قد أوقع خسائر بشرية أو مادية، مؤكدة انه سيتم الكشف عن التفاصيل، بشأن الطائرتين المتبقيتين لاحقا.

وقالت الخلية في بيان إنه “بعد أن استهدفت جماعة خارجة عن القانون مساء الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي ب 3 طائرات مسيرة”.

يأتي الهجوم على مطار بغداد في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة العراقية تنفيذ عمليات أمنية للقبض على عناصر وخلايا تنظيم “داعش” في الأراضي العراقية، الذي مازال قادرا على تنفيذ هجماته في أكثر من مكان، رغم الخسائر التي حلّت بالتنظيم الإرهابي قبل سنوات.