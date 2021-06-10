المعهد القضائي يختتم اعمال الورشة الوطنية المتعلقة بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان

/ إعلام القضاء

اختتم المعهد القضائي اليوم الخميس الموافق 10 /6 /2021 اعمال الورشة الوطنية المتعلقة بتعزيز تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الأنظمة القضائية العربية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع معهد راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الورشة حاضر فيها عضو المحكمة الاتحادية القاضي د. حيدر علي نوري والسيد جاسم محمد كاظم قاضي محكمة تحقيق بغداد الجديدة فضلا عن القاضي المتقاعد السيد اياد الجزائري”،لافتا أن “الورشة شارك فيها 22 طالبا من طلبة المعهد القضائي للمرحلة الاولى للدورة ٤٣”.

وأضاف ان “الورشة تضمنت عدة مواضيع تتعلق بالمفاهيم الأساسية ذات العلاقة بالاتفاقيات الدولية والايجاز لأهم الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق كما تم مناقشة الموائمة التشريعية بين هذه الاتفاقيات والتشريعات الوطنية”.

وأشار المراسل إلى ان “الورشة حضرها رئيس استئناف الكرخ القاضي خالد طه احمد بصفة (الصديق الناقد) حسب السياق المتبع من قبل معهد راؤول من اجل تقييم الورشة “.

وكان المعهد القضائي استضاف خلال الأسابيع الماضية ثلاث ورش الاولى شهدت حضور متدربين من طلبة المعهد القضائي تضمنت مداخلات ونقاشات بين المحاضرين والطلبة المتدربين حول المحاور التي طرحت فيها إضافة إلى شرح لأساليب المناهج المقدمة فيها،والثانية شارك فيها السادة القضاة المرشحون من قبل رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية ورئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية والثالثة لاعضاء الادعاء العام “.

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