رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل إلى بلجيكا في زيارة رسمية

وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأربعاء 9 يونيو/ حزيران 2021، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وخلال الزيارة، سيجتمع رئيس الحكومة مع كبار المسؤولين البلجيكيين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبلجيكا ومواصلة التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي لمواجهة الإرهاب.

ويتألف الوفد المرافق لرئيس الحكومة من وزير التخطيط دارا رشيد ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزةيي.

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