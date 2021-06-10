زيارات سرية لمسئولين بالحرس الثورى الايرانى الى الجزائر

منظمة تكشف عن اتصالات مشبوهة بين الحرس الثورى الايرانى والجزائر

المكتب الاعلامى: بيان صحفى

كشف تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا عن تقارب بين الجزائر وايران يتم بالخفاء واتصالات بين الجزائر وايران وزيارات سرية جرت لقادة بالحرس الثورى الايرانى الى الجزائر مما يهدد امن واستقرار دول شمال افريقيا وعلى راسها المغرب وتونس وموريتانيا

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان اتصالات سرية مشبوهة جرت بين الحرس الثورى الايرانى والجزائر قد تتسبب بزعزعة امن واستقرار منطقة شمال افريقيا ودعا الجزائر بالكشف عن طبيعة تلك الاتصالات التى تهدد الامن العربى

واشار الى ان هناك تقارب يتم بالخفاء بين الجزائر وايران واتصالات وترتيبات بين الحرس الثورى الايرانى ومسئولين كبار بالجزائر ولم يتم الكشف عن طبيعة واهداف تلك الاتصالات السرية بين الجزائر وايران

واشادت المنظمة بالدور الاقليمى للمغرب بقيادة الملك محمد السادس لحل المشكلات الاقليمية وعلى راسها الازمة بليبيا اضافة لدور المغرب الداعم لاستقرار المنطقة العربية بينما تلعب الجزائر دور خطير للغاية بالتقارب مع ايران وما يسمى بمحور المقاومة الايرانى المزعوم والذى يهدد امن الشرق الاوسط ويتسبب بزعزعة استقرار دول عربية