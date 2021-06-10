في ختام منافساتها المنتخب العراقي بنهي مشوار مشاركته بالبطولة العربية للرماية حاصدا اربع اوسمة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

انهى المنتخب الوطني العراقي مشوار مشاركته في البطولة العربية بالرماية التي انطلقت يوم الثاني من حزيران 2021م الجاري في العاصمة المصرية القاهرة بحصد نجومه اربع ميداليات فضية وثلاث برونزيات بالمسدس الهوائي لمسافة 10 متر ( فضية وبرونزية في المنافسات الفردية وبرونزيتان في المنافسات الفرقية ) .

اول الميداليات للعراق كسبها الرامي مصطفى فرات هادي الذي احتل الترتيب الثاني وفضية مسابقة 10 متر مسدس هواء ( ناشئين ) ثم حصل الفريق العراقي المؤلف من ) مصطفى فرات – ابو الحسن زاهد نوري – عبد الرحمن اوس عصام ( على برونزية مسابقة 10 متر مسدس هواء .

وفي منافسات البنات لمسافة 10 متر مسدس هواء تمكنت بطلة العراق فاطمة عباس وهيب ان تحصل على المركز الثالث ( فرديا ) وبرونزية مسابقة 10 متر مسدس هواء ( سيدات ) التي جرت على ميدان رماية المركز الاولمبي بالمعادي بمشاركة راميات اربعة دول عربية ( العراق – مصر – تونس – الاردن ) جامعة ( 207 ) نقطة فيما ذهبت فضية والمركز الثاني للرامية للمصرية هالة شرف محمد فرج حين سجلت ( 232 ) نقطة وتوجت التونسية بذهبية المسابقة والمركز الاول مسجلة ( 235,6 ) نقطة .

واحتلت الرامية المصرية رضوى محمود عبد اللطيف المركز الرابع تلتها مواطنتها هدير سعد محمد بالمركز الخامس ثم رامية تونس نورة النصري بالمركز السادس اعقبتها مواطنتها التونسية ايناس القلعي بالمركز السابع اما المركز الثامن والاخير بالمسابقة فكان من حصة رامية الاردن اسماء زيد ابو ربيع .

وفي مسابقت الرماية بالمسدس هواء 10 متر ( سيدات ) احتل المنتخب العراقي المؤلف من ( فاطمة عباس وهيب – زينب عباس وهيب – فاطمة جواد كاظم ) على المركز الثالث ونال بروزنزية المسابقة جامعا ( 1562 ) نقطة حيث سجلت فاطمة عباس ( 554 ) نقطة وزينب عباس ( 496) نقطة وفاطمة جواد ( 512) نقطة .

فيما حصل المنتخب المصري المؤلف من (هالة شرف – رضوى محمود – هدير سعد ) على المركز الثاني وحصد فضية المسابقة جامعا (1690 ) نقطة

وكسب المنتخب التونسي المؤلف من ( ألفة الشارني – نورة النصري – ايناس القلعي ) ذهبية المسابقة والمركز الاول جامعا (1696 ) نقطة ,

وفي ختام منافسات 10 متر المسدس هواء وزع اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والافريقي بالرماية ورؤوساء الاتحادات في الدول العربية للعبة الجوائز والميداليات للفائزين الثلاثة الاوائل فرديا وفرقيا ,

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