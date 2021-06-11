إحالة مهمات إدارة سياسات تخفيف الفقر إلى المجلس الوزاري للاقتصاد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، عن إحالة مجلس الوزراء، مهمات اللجنة العليا لإدارة سياسات التخفيف من الفقر إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.

وقالت الأمانة في بيان، إن المجلس قرر “إلغاء الأمر الديواني 237 لسنة 2015”.

وأضاف البيان “تقرر إعادة تأليف اللجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر في العراق برئاسة وزير التخطيط وعضوية نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين، وممثلين عن وزارات: المالية، والتخطيط، والتربية ، والتجارة، والصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، ووزارتي التخطيط، والعمل في إقليم كردستان، فضلا عن ممثلين عن الهيئة الوطنية للاستثمار، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني”.

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